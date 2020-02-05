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    Суспільство

    Аварія літака у Стамбулі: стало відомо, чи є постраждалі українці

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    5 лютого&nbsp;літак&nbsp;викотився за межі злітно-посадкової смуги у Стамбулі,&nbsp;розвалився та загорівся - Аварія літака у Стамбулі: стало відомо, чи є постраждалі українці
    5 лютого літак викотився за межі злітно-посадкової смуги у Стамбулі, розвалився та загорівся

    Серед пасажирів літака Fly Pegasus, що виконував рейс за маршрутом Ізмір-Стамбул, громадян України серед постраждалих немає

    Громадян України немає серед постраждалих внаслідок катастрофи літака авіакомпанії Pegasus у Стамбулі.

    Про це повідомив генконсул України у Стамбулі Олександр Гаман.

    «Згідно з інформацією Управління цивільної авіації Туреччини, серед пасажирів літака Fly Pegasus (Boeing 737-800), що виконував рейс за маршрутом Ізмір-Стамбул, громадян України серед постраждалих немає», — написав він.

    Нагадаємо, 5 лютого літак викотився за межі злітно-посадкової смугирозвалився та загорівся в аеропорту імені Сабіхи Гекчен, що в турецькому місті Стамбулі.

    Внаслідок аварії ніхто не загинув, однак є поранені. За останньою інформацією, їх 102. Загалом на борту перебувало 177 пасажирів. 

    Нагадаємо, цього тижня у Мадриді екстрено сів літак Air Canada зі зламаним шасі і пошкодженим двигуном.

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