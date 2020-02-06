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    Українці, які постраждали в авіакатастрофі у Казахстані, повернулись додому

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    Катастрофа сталася 27 грудня поблизу аеропорту Алмати - Українці, які постраждали в авіакатастрофі у Казахстані, повернулись додому
    Катастрофа сталася 27 грудня поблизу аеропорту Алмати

    Авіакомпанія Air Astana повернула українцям всю суму коштів за придбані ними авіаквитки

    Громадяни України, які постраждали внаслідок авіакатастрофи в Казахстані, за сприяння посольства України повернулися на Батьківщину.

    Про це повідомив у Facebook Департамент консульської служби МЗС.

    У Департаменті нагадали, що 27 грудня минулого року поблизу аеропорту Алмати розбився пасажирський літак авіакомпанії «Бек Ейр», який виконував рейс за маршрутом Алмати – Нур-Султан. На борту літака перебувало 95 пасажирів та 5 членів екіпажу. Серед постраждалих було двоє громадян України, яких доправили до лікарні Алмати з травмами.

    Консул посольства України в Казахстані невідкладно взяв цю справу на контроль та встановив зв’язок з лікарями медичного закладу, до якого госпіталізували постраждалих громадян України.

    «Оскільки під час авіакатастрофи постраждалі українці втратили документи, Посольством були вжиті заходи щодо документування громадян України з метою їх подальшого повернення на Батьківщину. За безпосереднього сприяння Посольства України в Республіці Казахстан зазначені громадяни України у супроводі батька постраждалого повернулися на Батьківщину», - поінформували у Департаменті.

    Дипломати додали, що за результатами проведеної МЗС України та посольством України в Республіці Казахстан роботи, авіакомпанія Air Astana повернула зазначеним громадянам всю суму коштів за придбані ними авіаквитки.

    Правоохоронці Казахстану розглядають три версії катастрофи літака Bek Air поблизу Алмати.

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