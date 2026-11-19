Володимир Зеленський, Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час переговорів у Берліні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та європейськими радниками з питань національної безпеки. Сторони обговорили майбутні гарантії безпеки для України та підготовку наступного етапу переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Зеленського в Telegram.

За словами глави держави, учасники зустрічі зосередилися на координації дій України, США та європейських партнерів у питаннях безпеки. Київ від самого початку переговорного процесу наполягав на максимальній взаємодії з Вашингтоном та європейськими союзниками щодо майбутнього України.

Окремо сторони розглянули гарантії безпеки, які мають стати реальним стримувальним механізмом для Росії.

«Під час зустрічі приділили увагу гарантіям безпеки, які будуть реальним стримуванням для Росії», – повідомив Зеленський.

Фото: Офіс президента України

Які гарантії безпеки обговорюють партнери

Конкретні можливі механізми захисту України окреслили також у спільній заяві лідерів за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» у Берліні 19 листопада. Документ передбачає, що надійні та юридично зобов'язувальні гарантії мають запрацювати після встановлення режиму припинення вогню.

Серед можливих складових такої системи:

довгострокова військова, фінансова й технічна підтримка України для збереження боєздатності Збройних сил;

американський механізм моніторингу та перевірки дотримання режиму припинення вогню;

європейські багатонаціональні сили в Україні за підтримки США, які мають забезпечувати заходи безпеки на суші, у повітрі та на морі;

юридичні зобов'язання партнерів вживати заходів для відновлення миру й безпеки в разі нового збройного нападу Росії.

У заяві наголошується, що гарантії матимуть оборонний характер і будуть тісно скоординовані зі Сполученими Штатами. Йдеться про можливі механізми, а не про вже затверджений остаточний план.

Фото: Офіс президента України

Україна очікує на нову багатосторонню зустріч

Ще одним питанням переговорів стала підготовка першої багатосторонньої зустрічі на рівні переговорних команд за повноцінної участі європейських представників.

Зеленський заявив, що Україна розраховує на допомогу американської сторони в організації таких консультацій у найкоротші терміни. Учасники вже обговорили можливі параметри зустрічі та її порядок денний.

Президент наголосив, що українська сторона зацікавлена у швидкому просуванні дипломатичного процесу.

«Потрібно працювати швидко, і зі сторони України тільки такий підхід. Чим активніше рухатиметься розмова, тим більше шансів досягнути реального прогресу», – зазначив глава держави.

Водночас Зеленський не назвав дати проведення наступної зустрічі переговорних команд. Її остаточний склад також поки не оголошений.

Фото: Офіс президента України

Нагадаємо, 19 листопада в Берліні відбулася зустріч «Коаліції охочих» за участю Володимира Зеленського, європейських лідерів та представників американської адміністрації. До обговорення долучилися представники понад 40 держав і міжнародних партнерів. Головними темами стали подальша військова підтримка України, гарантії безпеки та дипломатичні кроки для завершення війни.