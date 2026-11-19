Пошкоджені торговельні павільйони та аптека в Салтівському районі Харкова після російської атаки

Увечері 19 листопада російський безпілотник атакував Салтівський район Харкова. Постраждали семеро людей, серед них – 13-річна дівчинка та 16-річний підліток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Харківщини та поліцію Харківської області.

За інформацією рятувальників, російський БпЛА влучив у дах магазину неподалік зупинки громадського транспорту. Пошкоджень зазнали торговельні павільйони та аптека. У поліції уточнили, що безпілотник влучив у фасад аптечного приміщення.

Після атаки рятувальники обстежили пошкоджені приміщення. Психологи ДСНС надавали допомогу постраждалим та іншим людям, які її потребували. На місці також працювали екстрені служби й правоохоронці.

Поліцейські документують наслідки російського удару та вилучають речові докази. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.

Російські війська регулярно атакують Харків безпілотниками. За даними міського голови Ігоря Терехова, протягом 9–15 листопада Ситуаційний центр зафіксував у місті 27 обстрілів. Унаслідок цих атак двоє людей загинули, ще 26 постраждали, серед них – двоє дітей. Найчастіше російські військові застосовували FPV-дрони – за тиждень зафіксували 15 таких атак. Про це повідомляла Харківська міська рада.

Міська влада зазначала, що наслідки обстрілів упродовж того тижня зафіксували в семи районах Харкова. Під ударом опинялися багатоповерхові й приватні будинки, дитячий садок, дитячо-юнацька спортивна школа, магазини, гаражі, автосервіс, автозаправна станція, адміністративні будівлі та електромережі.

15 листопада російські FPV-дрони атакували Шевченківський район Харкова, унаслідок чого постраждали троє людей. Того ж дня російські військові завдали повторного удару по місцю, куди прибули рятувальники після попередньої атаки.

17 листопада російські війська також завдали ракетних ударів по Холодногірському району Харкова. За попередньою інформацією міського голови, тоді постраждалих не було.

Нагадаємо, 19 листопада російські війська атакували Ізюм на Харківщині. Кількість постраждалих унаслідок удару зросла до 21 людини, серед них – діти.