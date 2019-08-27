  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Роттердамі перекрили автомобільний тунель через сильну пожежу

    • Розсилка
    У Роттердамі перекрили автомобільний тунель через сильну пожежу

    Вогонь спалахнув на підприємстві з переробки у Роттердамі

    Через пожежу, яка виникла на підприємстві з переробки металу і різних відходів, автомобільний тунель Маас, що поруч з будівлею одразу закрили в обох напрямках.

    Про це повідомляє NOS.

    «Вогонь спалахнув на підприємстві з переробки у Роттердамі. Компанія знаходиться поруч з тунелем Маас, який в обох напрямках закритий для руху», - йдеться у повідомленні.

    Вогонь вирував в приміщенні, де зберігалася побутова техніка.

    Дим було видно ледь не з кожного куточка Роттердама.

    Двом людям медики надавали допомогу.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ