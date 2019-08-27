У Роттердамі перекрили автомобільний тунель через сильну пожежу
Вогонь спалахнув на підприємстві з переробки у Роттердамі
Через пожежу, яка виникла на підприємстві з переробки металу і різних відходів, автомобільний тунель Маас, що поруч з будівлею одразу закрили в обох напрямках.
Про це повідомляє NOS.
«Вогонь спалахнув на підприємстві з переробки у Роттердамі. Компанія знаходиться поруч з тунелем Маас, який в обох напрямках закритий для руху», - йдеться у повідомленні.
Вогонь вирував в приміщенні, де зберігалася побутова техніка.
Дим було видно ледь не з кожного куточка Роттердама.
Двом людям медики надавали допомогу.