У розвідці розповіли, скільки російських офіцерів перебувають на окупованому Донбасі

Сотні кадрових російських військовослужбовців допомагають місцевим бойовикам на Донбасі

На командних та інших посадах в 1-му та 2-му армійських корпусах (створених на території, контрольованими «ДНР» і «ЛНР» відповідно) перебуває близько 750 офіцерів ЗС РФ. Про це заявив в ефірі «5 каналу» представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. «Що стосується



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Фото: EADaily Російські офіцери

Сотні кадрових російських військовослужбовців допомагають місцевим бойовикам на Донбасі

На командних та інших посадах в 1-му та 2-му армійських корпусах (створених на території, контрольованими «ДНР» і «ЛНР» відповідно) перебуває близько 750 офіцерів ЗС РФ. Про це заявив в ефірі «5 каналу» представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«Що стосується особового складу. Справді, ми відстежуємо тенденцію, коли 2017 року у другій половині російські батальйонно-тактично і ротно-тактичні групи були виведені з території окупованих районів. Чому це було зроблено - для того, щоб сказати, що «ми не є стороною конфлікту», «наших військових там немає» і, відповідно, всі питання по мирному врегулюванню Україна має вирішувати з так званими ЛНР і ДНР. Але є чітко підтверджена інформація. Наприклад те, що за нашими даними, до 750 офіцерів ЗС РФ займають різні посади у 1-му та 2-му армійських корпусах. Починаючи від командувача корпуса, закінчуючи радниками, різного роду інструкторами з підготовки, в тому числі - снайперами та іншими посадами. І це реальні кадрові військовослужбовці Росії», - заявив він.

Скібіцький наголосив, що офіцерська вертикаль в цих корпусах - російська. За даними розвідки, у травні-червні вже почалася ротація російського командного складу.

«Заходять з території РФ нові офіцери. І це ми відчуваємо і по збільшенню обстрілів, і по тих перевірках, які приїжджають зі штабу 8-ї армії, зі штабу Південного військового округу на територію ОРДЛО для того, щоб здійснити перевірку, визначитися з недоліками, які є в цих окупаційних військах, як в армії, аби їх усунути», - наголосив представник розвідки.

Він також зазначив, що протягом 2017 року конфігурація, дислокація, розміщення, озброєння і військова техніка 1-го і 2-го армійських корпусів, які підпорядковані 8-й загальновійськовій армії Південного військового округу ЗС РФ, значно не змінилися.

Вадим Скібіцький також зазначив, що армійські корпуси окупаційних військ підтримують у постійній бойовій готовності. За його словами, протягом квітня здійснено поповнення боєприпасів окупаційних корпусів. Окремо представник ГУР вказав на те, що біля кордону з Україною на відстані 30-40 - 100-120 км розгортаються «не просто нові частини, а полки, дивізії».