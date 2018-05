У Саудівській Аравії літак екстрено приземлився без шасі, - відео

Літак екстрено сів в аеропорту Джидди

Літак авіакомпанії Saudi Arabian Airlines увечері 21 травня здійснив екстрене приземлення в аеропорту міста Джидда з пошкодженим шасі.

Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.

Рейс SV3818 вилетів із Медіни в Саудівській Аравії у столицю Бангладеш Дакку.

Через несправність переднього шасі було ухвалено рішення приземлити лайнер у Джидді.

Літак кілька годин кружляв над аеропортом, виробляючи паливо.

На каналі Transponder 1200 у YouTube опубліковано кадри приземлення літака із сильним нахилом уперед.

Saudia Airbus A330-200 leased from Onur Air (TC-OCH) made an emergency landing at Jeddah Airport without its nosegear resulting in damage when nose sank to the ground. Flight #SV3818 made emergency evacuation via slides on the runway. https://t.co/1jmQ6Endfi pic.twitter.com/3wCtM3Dyck