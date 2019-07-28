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    У Саудівській Аравії збудують найдовшу у світі тестову трасу Hyperloop

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    <p>Компанія Virgin Hyperloop Technologies вже має в своєму розпорядженні одну тестову ділянку Hyperloop</p> - У Саудівській Аравії збудують найдовшу у світі тестову трасу Hyperloop

    Компанія Virgin Hyperloop Technologies вже має в своєму розпорядженні одну тестову ділянку Hyperloop

    Фото: Virgin Hyperloop One

    Довжина ділянки складе 35 кілометрів

    Американська компанія Virgin Hyperloop One уклала з урядом Саудівської Аравії угоду, що передбачає будівництво тестової ділянки транспортної системи Hyperloop.

    Як повідомляє BBC News, довжина ділянки складе 35 кілометрів - найдовша ділянка Hyperloop у світі.

    Угода Virgin Hyperloop One з урядом Саудівської Аравії, крім тестової ділянки Hyperloop, також передбачає створення науково-виробничого підприємства. Воно буде вести розробки в області трубної транспортної системи і проводити випробування. Весь комплекс буде зведений на північ від Джидди (місто на заході Саудівської Аравії).

    Компанія Virgin Hyperloop Technologies вже має в своєму розпорядженні одну тестову ділянку Hyperloop. Вона знаходиться недалеко від Лас-Вегаса в пустелі Мохаве. Довжина становить близько 500 метрів. Тестові траси Hyperloop сьогодні мають у своєму розпорядженні також компанії SpaceX і HyperloopTT.

    Концепцію транспортної системи Hyperloop у 2013 році запропонував американський підприємець Ілон Маск. Вона передбачає створення системи, в якій пасажирські капсули переміщаються по трубах зі зниженим тиском на швидкості, близькій до швидкості звуку. Передбачається, що розвиток Hyperloop дозволить істотно прискорити переміщення людей і зменшити затори на дорогах.

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