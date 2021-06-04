У СБУ прокоментували повернення одіозного регіонала Левченка

Справу щодо Левченка було закрито за поданням слідчого Нацполіції, а його самого знято з розшуку

У Службі безпеки України прокоментували повернення в країну колишнього народного депутата від Партії регіонів Миколи Левченка.

Як повідомив його адвокат Олег Курчин, Європейський суд із прав людини ухвалив рішення, яким визнав несправедливими розслідування, що велися щодо Левченка.

ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити Левченку компенсацію у 1,1 тис. євро. Левченко повернувся до України, щоб отримати цю компенсацію. Як йдеться у рішенні суду, його було ухвалено 11 березня у справі «Кочура та інші проти України».

У ньому суд визнав занадто довгим слідство проти Левченка, яке тривало понад п’ять років і вісім місяців.

Як повідомили у прес-службі СБУ, у 2021 році за поданням старшого слідчого Нацполіції оперативно-розшукову справу щодо Левченка закрито, а його самого знято з розшуку, пише «Уніан».

«Щодо цієї особи СБУ ще в 2014 році СБУ розпочала кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 161 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). У 2015 році йому було повідомлено про підозру, а за клопотанням СБУ Київський апеляційний суд дав дозвіл на його затримання», – розповіли в СБУ.

Зазначається, що згодом Генеральна прокуратура України передала провадження слідчим Нацполіції.

Процесуальним керівником у справі у квітні 2020 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження щодо Левченка, а у лютому поточного року слідчі Нацполіції ухвалили рішення про закриття кримінального провадження взагалі.

«Водночас СБУ відстоює позицію, що особи, які своїми діями сприяли країні-агресору, мають понести покарання в межах закону. СБУ продовжуватиме роботу в цьому напрямі», – наголосили у відомстві.

Колишній депутат від Партії регіонів Микола Левченко виїхав з України в 2014 році. У 2015 році СБУ оголосила його у розшук.

Йому інкримінували скоєння злочину за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків) за голосування за «диктаторські» закони 16 січня 2014 року.

Отже, реванш проросійських сил триває. Ексрегіонал Левченко, відомий своїми українофобськими поглядами, 3 червня повернувся з Росії до Києва. Він сім років переховувався в Росії та погрожує витерти підошви об голову українського журналіста.