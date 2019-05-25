У Секторі Газа під час протестів поранили майже 20 палестинців



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Під час протесту військові Армії оборони Ізраїлю застосували проти палестинських демонстрантів пластикові кулі та сльозогінний газ.

Ізраїльські військові застосували силу під час протестів на кордоні Сектору Газа, в результаті чого майже два десятки палестинців отримали поранення.

Про це повідомляє Анадолу.

За даними Міністерства охорони Палестини, під час протесту військові Армії оборони Ізраїлю застосували проти палестинських демонстрантів пластикові кулі та сльозогінний газ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кордоні сектора Газа під час акцій протесту в пам'ять Дня Накба (Дня катастрофи) більше 50 палестинців отримали поранення в результаті зіткнень з військовослужбовцями армії оборони Ізраїлю.

Армія оборони Ізраїлю застосувала проти демонстрантів гумові та бойові патрони, сльозогінний газ і перцеві спреї.

Після чергового загострення ситуації в секторі Газа Ізраїль і палестинська сторона досягли нової угоди про припинення вогню. Перемир'я почало діяти з ранку 6 травня.

Крім того, внаслідок авіаударів Ізраїлю з території сектора Газа загинули не менше 20 осіб. Зазначимо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відповідь на ракетні обстріли віддавав наказ не припиняти удари по сектору Газа.