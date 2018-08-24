У Сербії заарештували чоловіка, який воював проти України на Донбасі
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Розсилка
Сербський шовініст Братислав Живкович
Братислава Живковича помістили під варту
Серба Братислава Живковича, який воював на боці сепаратистів на Донбасі, заарештували за підозрою в участі у військових діях за кордоном.
Про це у четвер повідомило видання Slobodna Evropa.
Як зазначає видання, представники сербського міністерства внутрішніх справ на виконання припису прокуратури затримали Живковича, відомого як лідера руху четників у Сербії, в Крушеваці «за підозрою у скоєнні кримінального злочину з організації участі у війні або збройному конфлікті в чужій країні». Підозрюваного помістили під варту.
Також додається, що Живкович - командувач сербської націонал-шовіністичної Парамілітарної організації Четники. Він брав участь у конфліктах у Боснії, Косово і Хорватії в 90-х роках.
У 2014 році він відправився в анексований Крим, заявивши, що потрібно допомогти росіянам у війні з українцями. Пізніше він поїхав на Донбас, де разом з іншими сербами брав участь у бойових діях на стороні проросійських бойовиків.
Нагадаємо, декілька днів тому поліція у Сербії закрила російський військовий табір.