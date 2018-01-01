У середу в Україні дощитиме
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Завтра очікується тепла і волога погода
У середу, 3 січня, у Києві хмарно, уночі без істотних опадів, удень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3, удень +3...+5. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
У західних областях хмарно, уночі дощ, удень без істотних опадів, у Львівській і Закарпатській областях - невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+4, удень +1...+7. У Карпатах уночі мокрий сніг, удень невеликі опади, температура повітря вночі +2 ...-3, удень +2...-3.
У північних областях хмарно, уночі без істотних опадів, у Житомирській області дощ, удень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+ 4, удень +1...+7.
У центральних областях хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+ 4, удень +2...+7.
У східних областях хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+3, удень +1...+6.
У південних областях хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+6, удень +3...+10.
У Криму хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6, удень +7...+12.
Як повідомила синоптик Наталка Діденко, упродовж тижня в Україні буде тепла і волога погода, місцями можливі незначні опади.
Джерело: Українські новини