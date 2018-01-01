  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У середу в Україні дощитиме

    Завтра очікується тепла і волога погода
    У середу, 3 січня, у Києві хмарно, уночі без істотних опадів, удень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3, удень +3...+5. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. У західних областях хмарно, уночі дощ, удень без істотних опадів, у Львівській і Закарпатській областях - невеликий дощ. Вітер
    • Сьогодні, 19:46
    • Розсилка

    Завтра очікується тепла і волога погода

    У середу, 3 січня, у Києві хмарно, уночі без істотних опадів, удень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3, удень +3...+5. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    У західних областях хмарно, уночі дощ, удень без істотних опадів, у Львівській і Закарпатській областях - невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+4, удень +1...+7. У Карпатах уночі мокрий сніг, удень невеликі опади, температура повітря вночі +2 ...-3, удень +2...-3.

    Читайте також

    У північних областях хмарно, уночі без істотних опадів, у Житомирській області дощ, удень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+ 4, удень +1...+7.

    У центральних областях хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+ 4, удень +2...+7.

    У східних областях хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+3, удень +1...+6.

    У південних областях хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+6, удень +3...+10.

    У Криму хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6, удень +7...+12.

    Як повідомила синоптик Наталка Діденко, упродовж тижня в Україні буде тепла і волога погода, місцями можливі незначні опади.

    Джерело: Українські новини

    Читайте також
    прогноз погоди Укргідрометцентр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ