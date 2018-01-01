У середу в Україні дощитиме

Завтра очікується тепла і волога погода

У середу, 3 січня, у Києві хмарно, уночі без істотних опадів, удень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+3, удень +3...+5. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. У західних областях хмарно, уночі дощ, удень без істотних опадів, у Львівській і Закарпатській областях - невеликий дощ. Вітер