Синоптик розповіла, якою буде погода до Різдва
- Сьогодні, 12:27
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У Києві впродовж тижня очікується тепла волога погода
Упродовж тижня в Україні буде тепла і волога погода, місцями можливі незначні опади
Про це в ефірі Еспресо.TV повідомила синоптик Наталка Діденко.
«В Україні домінуватиме тепла і волога повітряна маса. Суттєвих дощів не передбачається, опади в основному йтимуть у західних областях. Можливо, атмосферний фронт надвечір дійде до Вінницької, Житомирської областей і частини Київщини, але загалом без істотних опадів, хіба що тумани», - сказала Діденко.
Температура повітря впродовж тижня коливатиметься в межах плюсових позначок, уночі місцями можливо опускатиметься до -1...0°C, але вдень скрізь у межах України становитиме +2...+6°C, у південній частині +5...+10°C. Ймовірні незначні температурні коливання, але загалом до кінця тижня включно зі Святвечором і Різдвом в Україні буде тепло.
У Києві впродовж тижня також очікується тепла волога погода.