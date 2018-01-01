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    Синоптик розповіла, якою буде погода до Різдва

    У Києві впродовж тижня очікується тепла волога погода
    Упродовж тижня в Україні буде тепла і волога погода, місцями можливі незначні опади Про це в ефірі Еспресо.TV повідомила синоптик Наталка Діденко. «В Україні домінуватиме тепла і волога повітряна маса. Суттєвих дощів не передбачається, опади в основному йтимуть у західних областях. Можливо, атмосферний фронт надвечір дійде до
    • Сьогодні, 12:27
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    У Києві впродовж тижня очікується тепла волога погода

    Упродовж тижня в Україні буде тепла і волога погода, місцями можливі незначні опади

    Про це в ефірі Еспресо.TV повідомила синоптик Наталка Діденко.

    «В Україні домінуватиме тепла і волога повітряна маса. Суттєвих дощів не передбачається, опади в основному йтимуть у західних областях. Можливо, атмосферний фронт надвечір дійде до Вінницької, Житомирської областей і частини Київщини, але загалом без істотних опадів, хіба що тумани», - сказала Діденко.

    Температура повітря впродовж тижня коливатиметься в межах плюсових позначок, уночі місцями можливо опускатиметься до -1...0°C, але вдень скрізь у межах України становитиме +2...+6°C, у південній частині +5...+10°C. Ймовірні незначні температурні коливання, але загалом до кінця тижня включно зі Святвечором і Різдвом в Україні буде тепло.

    У Києві впродовж тижня також очікується тепла волога погода.

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