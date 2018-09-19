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    У Середземне море увійшла авіаносна група ВМС США

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    Американські літаки на авіаносці &laquo;Гаррі Трумен&raquo; - У Середземне море увійшла авіаносна група ВМС США
    Американські літаки на авіаносці «Гаррі Трумен»

    В групу, крім авіаносця «Гаррі Трумен» входять ракетний крейсер «Нормандія» і кілька есмінців

    Авіаносна ударна група Військово-морських сил (ВМС) США на чолі з «Гаррі Труменом» увійшла в Середземне море.

    Про це повідомляється на сайті американських ВМС.

    Кораблі стягнули в регіон, щоб «продовжувати підтримувати союзників по НАТО, європейських і африканських прихильників, партнерів по коаліції та інтереси США в Європі і Африці», йдеться в повідомленні прес-служби ВМС США.

    За словами командувача шостим флотом віце-адмірала Лізи Франкетті, за участю «Гаррі Труменома» планується відпрацювати «весь спектр морських операцій».

    В групу, крім атомного авіаносця «Гаррі Трумен» входять ракетний крейсер «Нормандія» і кілька есмінців.

    В середині квітня «Гаррі Трумен» брав участь в обстрілі Дамаска крилатими ракетами «Томагавк». Після цього влада США задумалася залишити корабель в Середземному морі для контролю і стримування Росії.

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