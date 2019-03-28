У Середземному морі мігранти захопили танкер, який їх врятував

Як повідомляє The Guardian, екіпаж вантажного корабля Elhiblu-1 врятував біля берегів Лівії групу з 108 осіб, які намагалися дістатися через Середземне море до Європи.

Після того як врятовані мігранти зрозуміли, що екіпаж судна планує повернути їх до Лівії, вони взяли управління корабля під свій контроль та попрямували у напрямку Мальти.

Своєю чергою, представники збройних сил Мальти заявили, що не дозволять судну підійти до берега.

Водночас, міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні назвав інцидент першим випадком піратства у відкритому морі, коли мігранти захопили торговельне судно.

«Це не мігранти, які бідують, це пірати, і вони побачать Італію тільки через телескоп», — сказав він.