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    У Середземному морі врятували понад 250 мігрантів

    Нелегали переміщалися по Середземному морю на трьох човнах
    Не менш 255 нелегальних мігрантів, які намагалися дістатися до берегів Європи через Середземне море, були врятовані в ніч на вівторок. Про це повідомляє італійська газета La Stampa. Нелегали переміщалися по Середземному морю на трьох човнах. Серією рятувальних операцій керував оперативний центр берегової охорони Італії. Частині нелегалів
    • Вчора, 22:53
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    Мігранти в Середземному морі, архівне фото
    Мігранти в Середземному морі, архівне фото

    Нелегали переміщалися по Середземному морю на трьох човнах

    Не менш 255 нелегальних мігрантів, які намагалися дістатися до берегів Європи через Середземне море, були врятовані в ніч на вівторок.

    Про це повідомляє італійська газета La Stampa.

    Нелегали переміщалися по Середземному морю на трьох човнах.

    Серією рятувальних операцій керував оперативний центр берегової охорони Італії. Частині нелегалів допомогли службовці спеціального військового підрозділу, який бере участь в операції з виявлення маршрутів незаконного перевезення іммігрантів.

    Також у порятунку людей взяла участь іспанська неурядова організація Proactiva Open Arms. Серед біженців, виявлених співробітниками установи, виявилися 36 дітей.

    Як повідомляв «Главком», у листопаді на човні мігрантів в Середземному морі знайшли тіла 26 дівчаток-підлітків

    Нещодавно біля берегів Іспанії за добу врятували близько 600 біженців.

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