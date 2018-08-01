У серпні українці матимуть дев'ять вихідних і один скорочений день



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23 серпня буде передсвятковим – українці працюватимуть на одну годину менше

У серпні цього року українці матимуть один додатковий вихідний день та один, скорочений на годину.

Про це йдеться у переліку Кодексу законів про працю України.

Так, цього місяця українці відпочиватимуть 24 серпня на День Незалежності. Він припадає на п’ятницю. Саме тому будуть «довгі вихідні» – з 24 до 26 серпня включно.

До того ж, 23 серпня буде передсвятковим – українці працюватимуть на одну годину менше.

Додамо, 23 серпня в Україні відзначатимуть День державного прапора.

У підсумку неробочий час у серпні виглядає так:

23 серпня — передсвятковий день, скорочений на 1 годину;

— передсвятковий день, скорочений на 1 годину; 24 серпня — День Незалежності України (у цьому році випадає на п'ятницю)

— День Незалежності України (у цьому році випадає на п'ятницю) 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 серпня - вихідні суботи та неділі.

Усього в серпні буде 22 робочих дні і 9 офіційних вихідних дні.