У серпні українці матимуть дев'ять вихідних і один скорочений день
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23 серпня буде передсвятковим – українці працюватимуть на одну годину менше
У серпні цього року українці матимуть один додатковий вихідний день та один, скорочений на годину.
Про це йдеться у переліку Кодексу законів про працю України.
Так, цього місяця українці відпочиватимуть 24 серпня на День Незалежності. Він припадає на п’ятницю. Саме тому будуть «довгі вихідні» – з 24 до 26 серпня включно.
До того ж, 23 серпня буде передсвятковим – українці працюватимуть на одну годину менше.
Додамо, 23 серпня в Україні відзначатимуть День державного прапора.
У підсумку неробочий час у серпні виглядає так:
- 23 серпня — передсвятковий день, скорочений на 1 годину;
- 24 серпня — День Незалежності України (у цьому році випадає на п'ятницю)
- 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 серпня - вихідні суботи та неділі.
Усього в серпні буде 22 робочих дні і 9 офіційних вихідних дні.