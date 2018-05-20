У Сеулі помер голова компаній LG Group



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ку Бон Му керував LG Group протягом 23 років

Бізнесмен помер у віці 73 років

Голова південнокорейської групи компаній LG Group Ку Бон Му помер в Сеулі в віці 73 років. Про це в неділю повідомило агентство Yonhap.

Ку Бон Му був госпіталізований в четвер і знаходився в критичному стані. Він переніс кілька операцій на головному мозку в цьому році, відзначає агентство.

Ку Бон Му керував LG Group протягом 23 років. Він очолив компанію в 1995 році слідом за своїм батьком Ку Чжа Геном.

(LEAD) LG Group chief Koo Bon-moo dies https://t.co/T7Q1lBlPfD — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 20 травня 2018 р.

У зв'язку з погіршенням здоров'я Ку Бон Му передав управління LG молодшому братові Ку Бон Чжуну, який обіймає посаду віце-голови.

За інформацією Yonhap, крісло глави компанії найближчим часом може зайняти прийомний син померлого Ку Кванг Мо.