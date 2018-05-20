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    У Сеулі помер голова компаній LG Group

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    Ку Бон Му керував LG Group протягом 23 років
    Ку Бон Му керував LG Group протягом 23 років

    Бізнесмен помер у віці 73 років

    Голова південнокорейської групи компаній LG Group Ку Бон Му помер в Сеулі в віці 73 років. Про це в неділю повідомило агентство Yonhap.

    Ку Бон Му був госпіталізований в четвер і знаходився в критичному стані. Він переніс кілька операцій на головному мозку в цьому році, відзначає агентство.

    Ку Бон Му керував LG Group протягом 23 років. Він очолив компанію в 1995 році слідом за своїм батьком Ку Чжа Геном.

    У зв'язку з погіршенням здоров'я Ку Бон Му передав управління LG молодшому братові Ку Бон Чжуну, який обіймає посаду віце-голови.

    За інформацією Yonhap, крісло глави компанії найближчим часом може зайняти прийомний син померлого Ку Кванг Мо.

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