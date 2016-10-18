В окупованому Севастополі зрівняли з землею могилу невідомого солдата

На місці могили побудували житловий дім

В окупованому Росією Севастополі при будівництві приватного будинку зрівняли з землею могилу невідомого солдата, загиблого в роки Другої світової війни. Про це «Комерсанту» розповіла голова ради ветеранів села Дальнє (в межах окупованого міста Севастополь) Надія Макаренко. Вона доглядає за неофіційними похованнями захисників міста,



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На місці могили побудували житловий дім

В окупованому Росією Севастополі при будівництві приватного будинку зрівняли з землею могилу невідомого солдата, загиблого в роки Другої світової війни. Про це «Комерсанту» розповіла голова ради ветеранів села Дальнє (в межах окупованого міста Севастополь) Надія Макаренко.

Вона доглядає за неофіційними похованнями захисників міста, загиблих при обороні Севастополя 1941-1942 років. За її словами, кілька років тому на місці одного з них виділили землю під індивідуальне житлове будівництво. Власник ділянки, вирівнюючи територію, зрівняв могилу з землею.

Коли саме могилу невідомого солдата зрівняли з землею, Надія Макаренко точно не знає. Вона голова ради ветеранів села Дальнє і доглядає за похованнями радянських воїнів на території населеного пункту. На могилі біля залізниці жінка раз у кілька років висаджувала квіти з 1980 року. Пані Макаренко розповіла «Комерсанту», що в останній раз була тут в квітні 2015 року. Днями приїхала, щоб висадити нові квіти, але виявила, що місце поховання воїна тепер знаходиться за парканом. А поруч з ним вже побудований приватний будинок. Власника будинку Надія Макаренко не застала, але поспілкувалася з його сусідами, які розповіли, що перед будівництвом будинку ділянку вирівнювали бульдозером.

«Йому говорили, що там могила. Її і так добре видно було - високий горбок з квітами на ньому. Але він сказав, що купив землю і буде з нею робити, що захоче», - сказала Надія Макаренко.

Вона повідомила, що готує звернення до місцевої окупаційної влади. Під ним планує зібрати підписи місцевих жителів.

В районі гір під час оборони Севастополя в 1941-1942 роках йшли запеклі бої з німецько-фашистськими військами. Північний схил гір був одним з ключових рубежів оборони. На схилі утворилося безліч поховань невідомих воїнів.

Член «Громадської палати» окупованого Севастополя Григорій Донець розповів «Комерсанту», що в місті досі залишається безліч незареєстрованих поховань.

Якщо забудовується така могила, то довести провину забудовника майже неможливо.

«Офіційні і військові поховання перебувають на обліку і реєструються. Якщо ця могила ніде не значилася, як не прикро, там вже від цього поховання ніяких слідів, швидше за все, не залишилося, і довести щось буде майже неможливо», - сказав Григорій Донець.