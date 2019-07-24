У Щасті на Луганщині перераховують голоси, поліція посилила охорону



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На охорону громадського порядку та безпеки біля ОВК в м. Щастя задіяно 45 поліцейських Фото: Facebook Тетяни Погукай

Член окружної виборчої комісії №105 (м. Щастя) повідомив в поліцію про можливе порушення виборчого законодавства головою ОВК

Поліція посилила заходи безпеки біля окружної виборчої комісії №105 у місті Щастя на Луганщині.

Про це у Facebook повідомила речниця ГУНП в Луганській області Тетяна Погукай.

«До Новоайдарського відділу поліції звернувся член окружної виборчої комісії №105 (м. Щастя), який повідомив про можливе порушення виборчого законодавства головою ОВК. У повідомленні заявник зазначив, що на сайті ЦВК вже є результати підрахунку ста відсотків голосів на всіх 6-ти виборчих дільницях, розташованих на виборчому окрузі №105 та встановлено результати виборів, але, зі слів заявника, опрацювання протоколів за результатами голосування на виборчих дільницях не проводилось», - розповіла Погукай.

За її словами, даний факт було зареєстровано, і комісією проводиться перерахунок голосів.

«Поліцією було прийнято рішення про посилення заходів публічної безпеки поблизу окружної виборчої комісії. На охорону громадського порядку та безпеки задіяно 45 поліцейських», - повідомила Погукай.

Нагадаємо, станом на ранок 24 липня Центральна виборча комісія ще не може встановити переможців голосування у низці одномандатних виборчих округів на позачергових виборах до Верховної Ради.

У вівторок Центрвиборчком почав отримувати протоколи з мокрими печатками від ОВК.