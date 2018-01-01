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    У школі Флориди сталася стрілянина: 20 постраждалих

    Будівлю освітнього закладу терміново евакуювали та закрили
    У школі міста Паркленд штату Флорида сталася стрілянина. За попередніми даними, постраждали 20 людей. Про це повідомляє місцева філія телеканалу CNN. Як зазначає CBS, біля школи Дугласа учні та вчителі почули звуки, схожі на стрілянину. Будівлю освітнього закладу терміново евакуювали та закрили, однак повідомляється про деяких
    • Вчора, 23:16
    • Розсилка

    Будівлю освітнього закладу терміново евакуювали та закрили

    У школі міста Паркленд штату Флорида сталася стрілянина. За попередніми даними, постраждали 20 людей.

    Про це повідомляє місцева філія телеканалу CNN.

    Як зазначає CBS, біля школи Дугласа учні та вчителі почули звуки, схожі на стрілянину. Будівлю освітнього закладу терміново евакуювали та закрили, однак повідомляється про деяких зниклих безвісти учнів.

    Адміністрація школи підтвердила наявність постраждалих, однак не назвала точну кількість.

    Стрілка описали як людину в чорному капелюсі, бордовій сорочці та чорних штанях. Поліція округу обмежила рух поруч з цим районом та заявила, що нападника не знешкодили та не затримали.

    Один з учнів надіслав у Twitter фото, як він перебуває у заблокованій будівлі на підлозі.

    На місці перебуває поліція з підкріпленням та карети швидкої допомоги.

    школи Twitter поліція
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