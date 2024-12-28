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Чим загрожує вивід українських воїнів з Курщини: відповідь ексголовкома Муженка

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Чим загрожує вивід українських воїнів з Курщини: відповідь ексголовкома Муженка
Муженко розповів, що на Курщині Україна має можливість проводити активні мобільні чи маневрені дії
фото з відкритих джерел

Якщо українські військові відійдуть із Курщини, то бойові дії можуть перенестись на Сумську область

Якщо ЗСУ вийдуть з Курської області, де зараз ведуться бойові дії, то російські війська підуть за ними на територію України. Ворог буде мати більші шанси та зможе швидше просуватись, якщо відбудеться послаблення угрупування на Курщині. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України (2014−2019 роки) генерал Віктор Муженко в інтерв’ю для Радіо-Свобода.

Муженко допускає, що якщо наші військові відійдуть з Курщини, то бойові дії можуть перенестись на Сумську область.

Також генерал заявив, що Україна в цій операції продемонструвала готовність до ведення наступальних дій на території ворога, ми підкреслили готовність і спроможність нашої держави до опору, зокрема до оборонно-наступальних операцій.

«Ми не знаємо, які цілі все ж таки були реальні поставлені для цієї операції. Чи це зайти і тримати цю територію, чи, може, захопити якусь більшу за географічними рамками територію, чи, можливо, зайти і вийти? Якщо зайти і вийти, то, думаю, що це потрібно було зробити ще десь на початку вересня, коли були шанси і не було створене угруповання», – додає Муженко

Муженко вважає Курську операцію успішною. За його словами, один з основних принципів, а саме принцип раптовості, був реалізований відмінно. В політичному та іміджевому плані операція спрацювала достатньо потужно.

Та все ж виникають питання до формату цієї операції і термінів, коли вона проводилася.

Віктор Муженко зауважив, що на першому своєму етапі до кінця серпня-початку, операція мала успіх. На його думку, якраз тоді у нас була можливість звідти вийти і створити проблему ще на інших напрямках, у тому числі і можливість, можливо, якимось чином призупинити просування противника на Донбасі.

Нагадаємо, що колишній головнокомандувач Збройних Сил України (2014–2019 рр.) Віктор Муженко наголосив про те, що у росіян не стоїть завдання захопити Покровськ, радше вони планують заблокувати місто.

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