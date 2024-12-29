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Втрати ворога станом на 29 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 29 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 19981 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1730 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 29 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 29 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 29 грудня втратила

  • особового складу – близько 785930 (+1730) осіб,
  • танків – 9656 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 19981 (+11) од,
  • артилерійських систем – 21450 (+42) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО – 1032 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 21038 (+25),
  • крилаті ракети – 3003 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32410 (+82) од,
  • спеціальна техніка – 3670 (+2).
Втрати ворога станом на ранок 29 грудня
Втрати ворога станом на ранок 29 грудня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 29 грудня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – два судна, які продовжили рух з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 29 грудня
Активність флоту окупантів станом на 29 грудня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1040-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна окупанти ЗСУ втрати фронт росія Україна

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