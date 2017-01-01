  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У штабі АТО розповіли про останні втрати на Донбасі

    За попередніми даними, загинули 5 військовослужбовців
    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій, за попередніми даними, загинули 5 військовослужбовців, 4 поранено. Про це повідомив речник Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко. «За попередніми даними, загинули 5 військовослужбовців», - сказав він. Лисенко повідомив, що в
    • 24 Листопада, 13:33
    • Розсилка

    За попередніми даними, загинули 5 військовослужбовців

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій, за попередніми даними, загинули 5 військовослужбовців, 4 поранено. Про це повідомив речник Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    «За попередніми даними, загинули 5 військовослужбовців», - сказав він.

    Лисенко повідомив, що в районі Павлополя бойовики використовували важке озброєння. «На луганському напрямку вранці вівся масовий вогонь. Також у другій половині дня бойовики відкривали вогонь. У Кримському велися обстріли з важкого озброєння», - додав він.

    Лисенко також повідомив, що втрати серед бойовиків складають 17 осіб.

    Як повідомлялося, за минулу добу в зоні АТО в результаті зіткнення на підступах до н.п. Кримське загинули п'ятеро українських військових, ще четверо - дістали поранення.

    Сьогодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що загострення ситуації на Донбасі пов'язано з введенням на окуповану територію додаткового контингенту російської армії, але Збройні сили України контролюють ситуацію. 

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ