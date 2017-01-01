У штабі АТО розповіли про останні втрати на Донбасі

За попередніми даними, загинули 5 військовослужбовців

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій, за попередніми даними, загинули 5 військовослужбовців, 4 поранено. Про це повідомив речник Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко. «За попередніми даними, загинули 5 військовослужбовців», - сказав він. Лисенко повідомив, що в



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За попередніми даними, загинули 5 військовослужбовців

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій, за попередніми даними, загинули 5 військовослужбовців, 4 поранено. Про це повідомив речник Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За попередніми даними, загинули 5 військовослужбовців», - сказав він.

Лисенко повідомив, що в районі Павлополя бойовики використовували важке озброєння. «На луганському напрямку вранці вівся масовий вогонь. Також у другій половині дня бойовики відкривали вогонь. У Кримському велися обстріли з важкого озброєння», - додав він.

Лисенко також повідомив, що втрати серед бойовиків складають 17 осіб.

Як повідомлялося, за минулу добу в зоні АТО в результаті зіткнення на підступах до н.п. Кримське загинули п'ятеро українських військових, ще четверо - дістали поранення.

Сьогодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що загострення ситуації на Донбасі пов'язано з введенням на окуповану територію додаткового контингенту російської армії, але Збройні сили України контролюють ситуацію.