У штабі АТО уточнили втрати за добу

Протягом минулої доби зафіксовано 12 прицільних ворожих обстрілів у бік позицій українських військових

У зоні проведення АТО загинув один український військовослужбовець 1989 року народження внаслідок ворожих обстрілів позицій ЗСУ. [READ_MORE] Про це під час брифінгу у вівторок заявив речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк. «Змушений із сумом повідомити, що вчора внаслідок ворожих обстрілів маємо втрату. Загинув наш український



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Протягом минулої доби зафіксовано 12 прицільних ворожих обстрілів у бік позицій українських військових

У зоні проведення АТО загинув один український військовослужбовець 1989 року народження внаслідок ворожих обстрілів позицій ЗСУ.

Про це під час брифінгу у вівторок заявив речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

«Змушений із сумом повідомити, що вчора внаслідок ворожих обстрілів маємо втрату. Загинув наш український захисник 1989 року народження. Висловлюємо співчуття рідним і близьким нашого захисника, який героїчно захищав Україну від російської агресії», - повідомив він.

Гуцуляк також зазначив, що внаслідок обстрілу позицій українських військових отримав поранення один український захисник, ще один військовослужбовець отримав бойове травмування.

«Також під час виконання завдань внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої поранень зазнало ще двоє наших військових. Усіх було евакуйовано до військових мобільних госпіталів, стан здоров'я одного з наших захисників оцінюється як важкий. Ще трьох - задовільний. Наразі вони отримують усю медичну кваліфіковану допомогу», - зазначив речник.

Загалом, за словами речника МОУ, протягом минулої доби зафіксовано 12 прицільних ворожих обстрілів у бік позицій українських військових. Було випущено близько 20 снарядів з мінометів калібру 120 мм та близько 30 мін - з калібру 82 мм.