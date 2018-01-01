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    У штабі АТО уточнили втрати за добу

    Протягом минулої доби зафіксовано 12 прицільних ворожих обстрілів у бік позицій українських військових
    У зоні проведення АТО загинув один український військовослужбовець 1989 року народження внаслідок ворожих обстрілів позицій ЗСУ. [READ_MORE] Про це під час брифінгу у вівторок заявив речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк. «Змушений із сумом повідомити, що вчора внаслідок ворожих обстрілів маємо втрату. Загинув наш український
    • Сьогодні, 14:10
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    Протягом минулої доби зафіксовано 12 прицільних ворожих обстрілів у бік позицій українських військових

    У зоні проведення АТО загинув один український військовослужбовець 1989 року народження внаслідок ворожих обстрілів позицій ЗСУ.

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    Про це під час брифінгу у вівторок заявив речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

    «Змушений із сумом повідомити, що вчора внаслідок ворожих обстрілів маємо втрату. Загинув наш український захисник 1989 року народження. Висловлюємо співчуття рідним і близьким нашого захисника, який героїчно захищав Україну від російської агресії», - повідомив він.

    Гуцуляк також зазначив, що внаслідок обстрілу позицій українських військових отримав поранення один український захисник, ще один військовослужбовець отримав бойове травмування.

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    «Також під час виконання завдань внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої поранень зазнало ще двоє наших військових. Усіх було евакуйовано до військових мобільних госпіталів, стан здоров'я одного з наших захисників оцінюється як важкий. Ще трьох - задовільний. Наразі вони отримують усю медичну кваліфіковану допомогу», - зазначив речник.

    Загалом, за словами речника МОУ, протягом минулої доби зафіксовано 12 прицільних ворожих обстрілів у бік позицій українських військових. Було випущено близько 20 снарядів з мінометів калібру 120 мм та близько 30 мін -  з калібру 82 мм.

     

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