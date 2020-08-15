У штабі Тихановської розповіли, коли вона повернеться до Білорусі



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Тихановська з Мороз наразі перебувають у Литві

Тихановська не збирається емігрувати

Опозиційний кандидат у президенти Світлана Тихановська має намір повернутися до Білорусі, але це станеться, коли вже не буде загрози для її сім'ї. Про це розповіла голова штабу кандидатки Марія Мороз, пише Deutsche welle.

«Ми плануємо повернутися, ми дуже цього хочемо, і чим швидше це станеться, тим краще. Але це станеться тоді, коли не буде загроз для наших сімей», - повідомила Мороз, яка разом з Тихановською перебуває у Литві, і додала, що зараз Тихановській емоційно дуже важко, але обидві вони продовжують працювати. Мороз зазначила, ані вона сама, ані Тихановська не збиралися емігрувати з Білорусі, а переїзд до Литви був несподіваним і незапланованим. Хто його організував і здійснив, вона поки зберігає в таємниці.

Після приїзду до Вільнюса обидві жінки та їхні діти опинилися в умовах карантину, в якому вони перебуватимуть два тижні - до 25 серпня. Живуть вони разом, в одній квартирі, продукти замовляють по інтернету. Влада Литви ставиться до нас з розумінням.

Нагадаємо, незабаром після виборів президента і мітингів, що спалахнули в Білорусі зв'язку з оголошенням попередніх результатів голосування, лідер білоруської опозиції залишила країну. Відомо, що вона у Литві.