У штаті Невада зійшов з колії потяг з боєприпасами



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Аварія поїзда зі зброєю в Неваді Фото: elkodaily.com

Вагони з вибухонебезпечними речовинами під час аварії не постраждали

В американському штаті Невада зійшов з колії потяг з небезпечними матеріалами і зброєю. Про це в середу, 19 червня, повідомив офіс шерифа округу Елко.

За інформацією Union Pacific Railroad, інцидент стався вранці. Всього з колії зійшло 22 вагони.

У первісному повідомленні правоохоронців говорилося про розлив «небезпечної речовини», проте пізніше в поліції уточнили, що білий порошок, викид якого спостерігали свідки аварії, виявився оксидом алюмінію.

За даними поліції, потяг віз нітрат амонію, гранати, боєприпаси і стрілецьку зброю. Вагони зі зброєю перебували в іншому кінці потяга і не зійшли з колії.

З метою безпеки на півтори години було призупинено рух наземного транспорту ділянкою автошосе номер 80 біля Уеллса.

У результаті події ніхто не постраждав. Причини аварії потяга встановлюють.