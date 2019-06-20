У штаті Невада зійшов з колії потяг з боєприпасами
Вагони з вибухонебезпечними речовинами під час аварії не постраждали
В американському штаті Невада зійшов з колії потяг з небезпечними матеріалами і зброєю. Про це в середу, 19 червня, повідомив офіс шерифа округу Елко.
За інформацією Union Pacific Railroad, інцидент стався вранці. Всього з колії зійшло 22 вагони.
У первісному повідомленні правоохоронців говорилося про розлив «небезпечної речовини», проте пізніше в поліції уточнили, що білий порошок, викид якого спостерігали свідки аварії, виявився оксидом алюмінію.
За даними поліції, потяг віз нітрат амонію, гранати, боєприпаси і стрілецьку зброю. Вагони зі зброєю перебували в іншому кінці потяга і не зійшли з колії.
З метою безпеки на півтори години було призупинено рух наземного транспорту ділянкою автошосе номер 80 біля Уеллса.
У результаті події ніхто не постраждав. Причини аварії потяга встановлюють.