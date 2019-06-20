  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У штаті Невада зійшов з колії потяг з боєприпасами

    • Розсилка
    <div class="post-item__photo-author">Аварія поїзда зі зброєю в Неваді</div> - У штаті Невада зійшов з колії потяг з боєприпасами
    Аварія поїзда зі зброєю в Неваді
    Фото: elkodaily.com

    Вагони з вибухонебезпечними речовинами під час аварії не постраждали

    В американському штаті Невада зійшов з колії потяг з небезпечними матеріалами і зброєю. Про це в середу, 19 червня, повідомив офіс шерифа округу Елко.

    За інформацією Union Pacific Railroad, інцидент стався вранці. Всього з колії зійшло 22 вагони.

    У первісному повідомленні правоохоронців говорилося про розлив «небезпечної речовини», проте пізніше в поліції уточнили, що білий порошок, викид якого спостерігали свідки аварії, виявився оксидом алюмінію.

    За даними поліції, потяг віз нітрат амонію, гранати, боєприпаси і стрілецьку зброю. Вагони зі зброєю перебували в іншому кінці потяга і не зійшли з колії.

    З метою безпеки на півтори години було призупинено рух наземного транспорту ділянкою автошосе номер 80 біля Уеллса.

    У результаті події ніхто не постраждав. Причини аварії потяга встановлюють.

     

    Читайте також
    США потяг боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ