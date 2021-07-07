Число жертв катастрофи російського літака на Камчатці зростає (відео)
У МНС РФ повідомили про виявлення тіл дев'яти загиблих, одне тіло упізнано
На місці катастрофи літака Ан-26 на Камчатці знайшли тіла дев'яти загиблих. Про це повідомляють 7 липня російські ЗМІ з посиланням на главу регіону Володимира Солодова.
«Перші тіла починають діставати (з води. - Ред. ) За кількістю (загиблих. - Ред .) ситуація весь час змінюється», – сказав він, додавши, що на місці працюють судмедексперти, які будуть приймати рішення в залежності від стану тіл і процедур.
У МНС РФ повідомили про виявлення тіл дев'яти загиблих, одне тіло упізнано.
Уранці 7 липня агентство «Камчатка-інформ» розповсюдило перші кадри рятувальної операції на місці авіакатастрофи.
Нагадаємо, вранці 6 липня у МНС Росії повідомили, що літак, який прямував в Палану на Камчатці, не виходить на зв'язок. Район маршруту Ан-26 досліджують два вертольоти і спецлітак.
ЗМІ писали, що літак міг впасти в море.
До слова, у Польщі пілот не пускав українців на борт і кричав, що він «король літака».
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