У Швеції на території військової бази піймали двох шпигунів-іноземців



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Невідомі спочатку не виконували наказів охорони, через що ті зробили кілька попереджувальних пострілів

У Швеції правоохоронці затримали двох іноземців, які проникли на територію військової бази Мюско.

Про це повідомляє видання Expressen.

Інцидент стався в ніч на неділю, 2 грудня.

«Людей виявила охорона на території бази і затримала відповідно до Акту про захист», - заявили у збройних силах Швеції.

Зазначається, що іноземці спочатку не виконували наказів охорони, через що ті зробили кілька попереджувальних пострілів.

Затриманих передали поліції. Шведські військові підтвердили, що йдеться про іноземців, але не уточнили їх громадянство.

База Мюско розташована на південь від Стокгольма і кваліфікується як захисний об’єкт.

Нагадаємо, у Великій Британії всім військовим базам розіслали секретні попередження про небезпеку вищого рівня після того, як журналісти російського федерального «Первого канала» знімали репортаж біля однієї з баз. Їх запідозрили у шпигунстві.

Джерело: Європейська правда