У Швеції стався вибух біля офісної будівлі в Мальме
- Сьогодні, 01:07
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Очікується прибуття вибухотехніків
На півдні Швеції, в місті Мальме ввечері в неділю, 21 січня, прогримів вибух біля офісної будівлі в мікрорайоні Розенгорд.
Про це йдеться в повідомленні на сайті поліції.
«До центру управління поліції регіону надійшло кілька дзвінків з Розенгорда про гучний вибух», - йдеться в повідомленні.
Даних про постраждалих у результаті вибуху поки що немає, також не відомі його причини. Очікується прибуття вибухотехніків.
Є інформація про пошкодження фасаду будинку, біля якого стався вибух, а також, що він стався на тій же вулиці, де розташована поліцейська дільниця, яка нещодавно постраждав у результаті вибуху.