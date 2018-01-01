У Швеції стався вибух біля офісної будівлі в Мальме

Очікується прибуття вибухотехніків

На півдні Швеції, в місті Мальме ввечері в неділю, 21 січня, прогримів вибух біля офісної будівлі в мікрорайоні Розенгорд. Про це йдеться в повідомленні на сайті поліції. «До центру управління поліції регіону надійшло кілька дзвінків з Розенгорда про гучний вибух», - йдеться в повідомленні. Даних про постраждалих



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Очікується прибуття вибухотехніків

На півдні Швеції, в місті Мальме ввечері в неділю, 21 січня, прогримів вибух біля офісної будівлі в мікрорайоні Розенгорд.

Про це йдеться в повідомленні на сайті поліції.

«До центру управління поліції регіону надійшло кілька дзвінків з Розенгорда про гучний вибух», - йдеться в повідомленні.

Даних про постраждалих у результаті вибуху поки що немає, також не відомі його причини. Очікується прибуття вибухотехніків.

Є інформація про пошкодження фасаду будинку, біля якого стався вибух, а також, що він стався на тій же вулиці, де розташована поліцейська дільниця, яка нещодавно постраждав у результаті вибуху.