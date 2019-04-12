У Швеції трьом копам висунули звинувачення у справі про вбивство хлопця-інваліда



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ерікa Тореллa, який мав синдром Дауна і аутизм, застрелили у серпні 2018 року, коли він вийшов з дому з пластиковою іграшкою, схожою на автомат

Прокуратура Швеції звинуватила трьох поліцейських у справі про вбивство в Стокгольмі минулого року 20-річного чоловіка з інвалідністю, який помахав іграшкою, схожою на автомат.

Про це повідомляє AP.

Прокурор Мартін Тіден заявив, що одному з офіцерів висунули звинувачення в тому, що він заподіяв смерть іншій особі, а решті - у неправомірній поведінці під час інциденту.

Дата судового розгляду в стокгольмському суді не встановлена. Жодне з імен поліцейських не назване.

Нагадаємо, Ерікa Тореллa, який мав синдром Дауна і аутизм, застрелили у серпні 2018 року, коли він вийшов з дому з пластиковою іграшкою, схожою на автомат - подарунком на день народження від матері, коли йому виповнилося 5 років.

Джерело: Європейська правда