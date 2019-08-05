У Швеції запровадили дозвіл на жебрацтво



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В одному з міст Швеції запровадили дозволи на жебрацтво

Вартість дозволу складає 250 шведських крон (23 євро), крім того буде стягуватися адміністративний збір

Місто Ескільстуна стало першим муніципалітетом у Швеції, який запровадив дозволи на жебракування.

Про це повідомляє газета fplus.se.

Щоб отримати відповідний дозвіл жебраки повинні або заповнити електронну форму онлайн, або звернутися до відділення поліції. Вартість дозволу складає 250 шведських крон (23 євро), крім того буде стягуватися адміністративний збір.

Заявник повинен перебувати на території країни легально і мати шведський номер соціального страхування.

Нові правила вступили в силу з 1 серпня. За даними ЗМІ, жодного запиту на отримання дозволу поліція у перший день дії нових правил не отримала.

За дотриманням нових правил стежитимуть муніципальні працівники і поліція. Якщо у жебрака не виявлять відповідного дозволу, у посадових осіб є право оштрафувати його.