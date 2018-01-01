У Швейцарії «обклали санкціями» російський банк

Газпромбанк опинився під санкціями через відмивання коштів

Регулятор фінансового ринку Швейцарії FINMA заборонив дочірній компанії російського Газпромбанку залучати нових приватних клієнтів. Про це повідомляє видання The Associated Press. Як зазначається, банк підозрюють у відмиванні грошей протягом десяти років. Регулятор фінансового ринку Швейцарії провів розслідування відносно більше 30 швейцарських



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Газпромбанк опинився під санкціями через відмивання коштів

Регулятор фінансового ринку Швейцарії FINMA заборонив дочірній компанії російського Газпромбанку залучати нових приватних клієнтів. Про це повідомляє видання The Associated Press.

Як зазначається, банк підозрюють у відмиванні грошей протягом десяти років. Регулятор фінансового ринку Швейцарії провів розслідування відносно більше 30 швейцарських банків після того, як з'явилося «Панамське досьє».

Відзначається, що поглиблену перевірку пройшли 20 банків. Крім того, після розслідування Газпромбанк став єдиним банком, проти якого ввели обмеження.