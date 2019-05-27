У Швейцарії випускатимуть ліки за ціною $2,1 мільйонів



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Одноразовий препарат Zolgensma створений для лікування спінальної м'язової атрофії у дітей

Швейцарська фармацевтична компанія Novartis AG отримала дозвіл від регулятора на продаж найдорожчого у світі препарату для лікування спінальної м'язової атрофії у дітей у віці до двох років.

Як говориться в повідомленні компанії, Управління з контролю за якістю продуктів харчування і лікарських препаратів США схвалило використання одноразового препарату Zolgensma, вартість якого становить $2,125 млн.

Для порівняння: вартість другого найдорожчого у світі препарату під назвою Luxturna становить $850 тисяч.

Novartis дасть страховим компаніям можливість оплачувати вартість препарату рівними частинами протягом п'яти років. Компанія також обіцяє частково відшкодувати витрачену на ліки суму в разі, якщо вони виявляться неефективними.

«Схвалення Zolgensma є підтвердженням того, наскільки істотно генна терапія може змінити процес лікування небезпечних для життя генетичних захворювань, наприклад, спінальної м'язової атрофії», - сказав глава Novartis Вас Нарасімхан.

«Ми віримо, що Zolgensma зможе дати дітям і їхнім сім'ям, які страждають від цього руйнівного захворювання, життя, сповнене можливостей», - йдеться в його заяві.

Спінальна м'язова атрофія - це спадкове захворювання, при якому відбувається порушення функції нервових клітин спинного мозку, що призводить до прогресивного розвитку слабкості м'язів і їхньої атрофії.