За місяць українці витратили на ліки майже 7 млрд грн



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Зазначимо, що за квітень вартість ліків в Україні підвищилася в середньому на 0,7%

У квітні 2019 року українці витратили на лікарські засоби 6 млрд 703 млн грн, передає УНН з посиланням на дані галузевого видання apteka.ua.

За рік витрати українців на ліки зросли на 14,6% в грошовому вираженні і впали на 4% - в натуральному. Так, в квітні 2019 року українці придбали 88,9 млн упаковок лікарських засобів, в квітні 2018 року - 92,6 млн.

При цьому, витрати співвітчизників на медичні вироби в квітні 2019 року склали 607,4 млн грн, на дієтичні добавки - 482,8 млн грн, на косметику - 278,6 млн грн.

Зазначимо, що за місяць вартість ліків в Україні підвищилася в середньому на 0,7%.

За даними експертів, вітчизняні аптеки штучно завищують ціни на ліки. При чому, найчастіше, в період епідемій.

У Верховній Раді озвучили свою версію дорожнечі ліків. Нардепи вважають, що ціни завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію, народні депутати на засіданні профільного комітету Ради підтримали законопроект (№8591 - д), який передбачає комплексну реформу аптечного ринку.

«Аптечний» законопроект, як переконують його автори, (№8591 - д) спрямований на те, щоб вирішити зазначені проблеми: забезпечити прозорість конкуренції, викорінити монополію мережевого аптечного бізнесу, знизити ціни на ліки і гарантувати виконання аптеками соціальної функції.

Як повідомлялось, чверть грошей на ліки українці витрачають на препарати без доведеної ефективності.

Раніше повідомлялося, що виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун схвильована через те, що тисячі людей досі вірять в дієвість гомеопатії та лікують хвороби гомеопатичними препаратами.