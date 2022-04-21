Пожежа на оборонному інституті у Росії: є жертви

Тверський НДІ протиповітряної оборони роками отримував президентські гранти, зокрема брав участь у розробці «Іскандерів»

Кількість загиблих під час пожежі в науково-дослідному інституті військ Повітряно-космічної оборони у Твері (Росія) зросла до семи осіб. Про це повідомляють росЗМІ.

Водночас кількість загиблих може іще збільшитися.

фото з відкритих джерел

Загалом, площа пожежі у будівлі сягнула 1,5 тис. кв. м. Загоряння виникло на другому поверсі будівлі, проте вогонь швидко поширився по дерев’яних перекриттях та охопив три верхні поверхи з чотирьох.

Персонал наукової установи Міноборони Росії – понад 30 осіб – евакуювали. Внаслідок спалаху обвалився покрівля по всій площі будівлі.

Представник швидкої допомоги Твері повідомляв про 20 потерпілих. В обласному ГУ МНС підтвердили, що є постраждали, але не уточнили точну кількість. За інформацією екстрених служб, деякі постраждалі надихалися димом, багато людей отримали травми, вистрибуючи з вікон будівлі.

Цей науково-дослідний інститут займається розробкою теорії озброєння протиповітряної оборони, виготовляє навігаційні прилади, системи управління, наведення та орієнтації апаратів наземного, повітряного та космічного базування.

Тверський НДІ протиповітряної оборони роками отримував президентські гранти, зокрема брав участь у розробці «Іскандерів» – балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля.

Нагадаємо, що сьогодні й на території хімзаводу у місті Кінешма сталася пожежа. За даними російських ЗМІ, вогонь пошкодив будинок цеху на площі 1,5 тис. кв. м. Відомо про двох постраждалих.

Зазначимо, що 20 квітня у самому центрі Москві біля мерії виникла пожежа. А 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.