Росія знову у вогні: горить інститут Міноборони (відео)

Загоряння відбулося в одному із зачинених кабінетів на другому поверсі

Внаслідок пожежі у будівлі Центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони Росії загинула одна людина

У четвер, 21 квітня, у російському місті Твер сталася пожежа у будівлі Другого центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони Росії. Про це йдеться у повідомленнях низки росЗМІ.

Загоряння відбулося в одному із зачинених кабінетів на другому поверсі, вогонь дуже швидко перекинувся на третій та четвертий. Зараз спостерігають відкриту пожежу на всій площі будівлі.

Зазначається, що на місці події працюють чимало рятувальників, людей із будинку евакуювали. Пожежі надали другий рівень складності. Вже відомо про одного загиблого внаслідок пожежі, 20 осіб постраждали. Роботу рятувальникам ускладнює сильний вітер, що сягає 12 м/с. Вітер несе дим у бік міста.

Цей науково-дослідний інститут займається розробкою теорії озброєння протиповітряної оборони, виготовляє навігаційні прилади, системи управління, наведення та орієнтації апаратів наземного, повітряного та космічного базування.

Тверський НДІ протиповітряної оборони роками отримував президентські гранти, зокрема брав участь у розробці «Іскандерів» – балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля.

Нагадаємо, що сьогодні й на території хімзаводу у місті Кінешма сталася пожежа. За даними російських ЗМІ, вогонь пошкодив будинок цеху на площі 1,5 тис. кв. м. Відомо про двох постраждалих.

Зазначимо, що 20 квітня у самому центрі Москві біля мерії виникла пожежа. А 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.