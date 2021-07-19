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    Глава МОЗ розповів, коли у регіони доставлять вакцину Moderna

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    Наприкінці минулого тижня&nbsp;в Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna - Глава МОЗ розповів, коли у регіони доставлять вакцину Moderna
    Наприкінці минулого тижня в Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna
    Фото: usembassy

    Інфраструктура вакцинації від Covid-19 передбачає роботу 3127 пунктів щеплення, які розташовані по всій країні

    На цьому тижні до регіонів України доставлять половину партії вакцини Spikevax виробництва американської компанії Moderna, а також майже 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca. Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

    «Цього тижня в регіони надійде ще: 1 000 020 доз вакцини від компанії Moderna для першого щеплення (друга партія надійде через визначений часовий інтервал для другої дози; 1 000 000 доз вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech; 299 520 доз вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech (що доставлять в Україну в середу і вона буде доставлена до вихідних, аби центри масової вакцинації щепили якомога більше бажаючих); 100 800 доз вакцини AstraZeneca», – повідомив Ляшко.

    За даними міністра, станом на ранок 19 липня в регіонах є: 1 003 589 доз вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech; 317 033 дози вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech; 220 180 доз вакцини AstraZeneca, які використовують виключно для другого щеплення.

    Ляшко додав, що інфраструктура вакцинації від Covid-19 передбачає роботу 3127 пунктів щеплення, які розташовані по всій країні і в тому числі і в селах, що забезпечує рівний доступ до захисту від коронавірусу всього населення України.

    Нагадаємо, за минулу добу медики зробили 37 тисяч Covid-щеплень.

    До слова, в Україні вакцинація від коронавірусу може стати обов'язковою.

    Також Ляшко анонсував створення інноваційних препаратів від Covid-19 в Україні.

    Читайте також: В Україну вперше доставили вакцину від коронавірусу Moderna. Кого нею щеплюватимуть
    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр Україна щеплення вакцинація населення Віктор Ляшко
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    Глава МОЗ розповів, коли у регіони доставлять вакцину Moderna