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    У Сирії біля авіабази прогриміли потужні вибухи

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    За попередньою інформацією, усього сталося п'ять вибухів поблизу авіабази

    Декілька вибухів прогриміло в п'ятницю, 18 травня, у Сирії, неподалік від авіабази, що поруч з містом Хама. Про це повідомляє Muhammad Jazira на сторінці в соцмережі.

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    Також були опубліковані фото і відео з місця подій.

    За попередньою інформацією, усього сталося п'ять вибухів поблизу авіабази. Серед імовірних причин називають пожежу на складі боєприпасів.

    Однак на сторінці у Twitter військового джерела Partisangirl повідомляється, що причиною вибухів нібито став ракетний удар Ізраїлю.

     

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