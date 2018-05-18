У Сирії біля авіабази прогриміли потужні вибухи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За попередньою інформацією, усього сталося п'ять вибухів поблизу авіабази

Декілька вибухів прогриміло в п'ятницю, 18 травня, у Сирії, неподалік від авіабази, що поруч з містом Хама. Про це повідомляє Muhammad Jazira на сторінці в соцмережі.

Також були опубліковані фото і відео з місця подій.

Сообщается, что в районе авиабазы в Хаме прогремели мощные взрывы. Причины неизвестны

________https://t.co/nuUi9WrjoO pic.twitter.com/8RB8fJ1I8a — Muhammad Jazira (@muhammadjazira3) 18 травня 2018 р.

За попередньою інформацією, усього сталося п'ять вибухів поблизу авіабази. Серед імовірних причин називають пожежу на складі боєприпасів.

5-й взрыв прогремел в районе авиабазы в Хаме pic.twitter.com/1M2xxkpLks — Muhammad Jazira (@muhammadjazira3) 18 травня 2018 р.

Однак на сторінці у Twitter військового джерела Partisangirl повідомляється, що причиною вибухів нібито став ракетний удар Ізраїлю.