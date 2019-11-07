  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Сирії на нафтопереробному заводі стався вибух: є жертви

    • Розсилка
    У Сирії на нафтопереробному заводі стався вибух: є жертви

    В результаті вибуху загинула одна людина

    У Сирії в четвер, 7 листопада, стався вибух на нафтопереробному заводі Баніас на північно-заході країни.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    В результаті вибуху одна людина загинула, ще кілька отримали поранення.

    Що стало причиною вибуху поки невідомо.

    Повідомляється, що нафтопереробний завод Баніас є одним з найбільших в Сирії. 

    Нагадаємо, в середині вересня у Саудівській Аравії відбулася атака на нафтопереробний завод Saudi Aramco, який є одним з найбільших НПЗ в світі. Атака здійснювалась з допомогою дронов. Саудівська Аравія і США звинуватили в атаці на НПЗ Іран.

    вибух Сирія завод Саудівська Аравія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ