У Сирії на нафтопереробному заводі стався вибух: є жертви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В результаті вибуху загинула одна людина

У Сирії в четвер, 7 листопада, стався вибух на нафтопереробному заводі Баніас на північно-заході країни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

В результаті вибуху одна людина загинула, ще кілька отримали поранення.

Що стало причиною вибуху поки невідомо.

Повідомляється, що нафтопереробний завод Баніас є одним з найбільших в Сирії.

Нагадаємо, в середині вересня у Саудівській Аравії відбулася атака на нафтопереробний завод Saudi Aramco, який є одним з найбільших НПЗ в світі. Атака здійснювалась з допомогою дронов. Саудівська Аравія і США звинуватили в атаці на НПЗ Іран.