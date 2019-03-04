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    У Сирії заявили про авіаудар із застосуванням фосфорних бомб

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    Ілюстраційна фотографія - У Сирії заявили про авіаудар із застосуванням фосфорних бомб
    Ілюстраційна фотографія

    Сирійське державне агентство повідомило про жертви серед цивільних

    У Сирії в провінції Дейр-ез-Зор заявили про авіаудар із застосуванням фосфорних бомб, нібито завданому міжнародною коаліцією на чолі з США увечері 3 березня.

    Про це повідомили джерела в постраждалій провінції, передає сирійське державне агентство SANA.

    За інформацією агентства, в результаті авіаудару загинули кілька мирних жителів, більшість із яких жінки і діти.

    Співрозмовники агентства стверджують, що авіаудари завдавалися із застосування заборонених бомб із білим фосфором в районі села Багуз неподалік від сирійсько-іракського кордону.

    Також повідомляється, що це вже друга атака коаліції із застосуванням заборонених бомб за останню добу - аналогічні авіаудари біля села Багуз нібито були вчинені в ніч на 3 березня.

    Нагадаємо, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) опублікувала доповідь за підсумками розслідування обставин газової атаки в Думі, вчиненої 7 квітня 2018 року, згідно з якою там використовувався заборонений хлор.

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