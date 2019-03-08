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    У СІЗО Конотопа повісився підозрюваний у вбивстві

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    <p>Чоловік повісився на простирадлі</p> - У СІЗО Конотопа повісився підозрюваний у вбивстві

    Чоловік повісився на простирадлі

    На тілі покійного не виявлено слідів, що свідчать про насильницьку смерть, крім слідів від повішення

    В ізоляторі тимчасового тримання в Конотопі Сумської області повісився арештант. Чоловік 1972 року народження в минулому році був заарештований за підозрою у вбивстві.

    Про це в п'ятницю, 8 березня, пише «Унн» з посиланням на правоохоронні органи.

    Зазначається, що чоловік 1972 року народження у 2018 році був заарештований за підозрою у вбивстві. В ізолятор був доставлений 6 березня для участі в підготовчому судовому засіданні, призначеному на 7 березня. Через кілька годин після цього чоловіка знайшли в камері повішеним на простирадлі.

    За попередньою інформацією, на тілі покійного не виявлено слідів, що свідчать про насильницьку смерть, крім слідів від повішення.

    Розпочато досудове розслідування. Проводиться перевірка дотримання в ізоляторі всіх заходів безпеки і нагляду за ув'язненими.

    Нагадаємо, 4 березня на Троєщині чоловік повісився біля квартири своєї колишньої дружини.

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