У СІЗО Конотопа повісився підозрюваний у вбивстві



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Чоловік повісився на простирадлі

На тілі покійного не виявлено слідів, що свідчать про насильницьку смерть, крім слідів від повішення

В ізоляторі тимчасового тримання в Конотопі Сумської області повісився арештант. Чоловік 1972 року народження в минулому році був заарештований за підозрою у вбивстві.

Про це в п'ятницю, 8 березня, пише «Унн» з посиланням на правоохоронні органи.

Зазначається, що чоловік 1972 року народження у 2018 році був заарештований за підозрою у вбивстві. В ізолятор був доставлений 6 березня для участі в підготовчому судовому засіданні, призначеному на 7 березня. Через кілька годин після цього чоловіка знайшли в камері повішеним на простирадлі.

За попередньою інформацією, на тілі покійного не виявлено слідів, що свідчать про насильницьку смерть, крім слідів від повішення.

Розпочато досудове розслідування. Проводиться перевірка дотримання в ізоляторі всіх заходів безпеки і нагляду за ув'язненими.

Нагадаємо, 4 березня на Троєщині чоловік повісився біля квартири своєї колишньої дружини.