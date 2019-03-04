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    На Троєщині чоловік повісився біля квартири своєї колишньої дружини

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    Медикам, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть чоловіка - На Троєщині чоловік повісився біля квартири своєї колишньої дружини
    Медикам, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть чоловіка
    Фото: Інформатор

    Чоловік повісився на мотузці, яку прив'язав до труби в парадному

    У понеділок, 4 березня, на вулиці Милославській, 31 у Києві виявили труп чоловіка. Тіло було на шостому поверсі 9-поверхового будинку.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 7:40. Про це повідомляє Інформатор.

    Чоловік 1963 року народження повісився на мотузці, яку прив'язав до труби в парадному. На жаль, медикам, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

    Правоохоронці з'ясували, що чоловік раніше проживав в квартирі на цьому ж поверсі зі своєю дружиною. Але кілька років тому вони розлучилися. Що стало причиною такого вчинку - невідомо. Попередньо відомо, що чоловік звів рахунки з життям ще вночі, але виявили його тільки зранку.

    На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

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    На Троєщині чоловік повісився біля квартири своєї колишньої дружини
    На Троєщині чоловік повісився біля квартири своєї колишньої дружини
    На Троєщині чоловік повісився біля квартири своєї колишньої дружини
    На Троєщині чоловік повісився біля квартири своєї колишньої дружини
    На Троєщині чоловік повісився біля квартири своєї колишньої дружини
    На Троєщині чоловік повісився біля квартири своєї колишньої дружини
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, 17 лютого ввечері в Києві з висотки випала жінка. Трагедія трапилася на бульварі Лесі Українки. Жінка померла на місці падіння.

    15 лютого біля будинку у Дніпровському районі Києва виявили тіло чоловіка. Він випав з балкона 11 поверху за адресою бульвар Ігоря Шамо, 10.

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