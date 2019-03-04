На Троєщині чоловік повісився біля квартири своєї колишньої дружини



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Медикам, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть чоловіка Фото: Інформатор

Чоловік повісився на мотузці, яку прив'язав до труби в парадному

У понеділок, 4 березня, на вулиці Милославській, 31 у Києві виявили труп чоловіка. Тіло було на шостому поверсі 9-поверхового будинку.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 7:40. Про це повідомляє Інформатор.

Чоловік 1963 року народження повісився на мотузці, яку прив'язав до труби в парадному. На жаль, медикам, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік раніше проживав в квартирі на цьому ж поверсі зі своєю дружиною. Але кілька років тому вони розлучилися. Що стало причиною такого вчинку - невідомо. Попередньо відомо, що чоловік звів рахунки з життям ще вночі, але виявили його тільки зранку.

На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

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