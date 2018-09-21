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    У СІЗО на Харківщині чоловік вчинив самогубство

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    У СІЗО на Харківщині чоловік вчинив самогубство

    Поліцейські з’ясовують обставини загибелі чоловіка

    35-річний засуджений покінчив життя самогубством у камері ізолятора тимчасового тримання. Про це сьогодні повідомляє прес-служба поліції Харківcької області.

    Повідомлення про подію надійшло до Богодухівського відділу поліції 19 вересня.

    Встановлено, що загиблий перебував під вартою за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України.

    Слідчим відділом Богодухівського ВП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою «самогубство» Кримінального кодексу України. На цей час поліцейські встановлюють усі обставини події.

    Також працівниками Дергачівської міжрайонної прокуратури Харківської області за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

     

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