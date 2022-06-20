У Сєвєродонецьку бої точаться вже у промзоні

Рашисти наступають уздовж траси Лисичанськ – Бахмут

Російські окупанти розпочинають широкомасштабний наступ на Луганщині. Вони накопичили достатню кількість резервів і сьогодні у вогні всі вільні населені пункти області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«У Сєвєродонецьку бої тривають вже у промзоні, українські війська контролюють лише територію заводу «Азот», – каже Гайдай.

Рашисти наступають уздовж траси Лисичанськ – Бахмут, ближні до неї населені пункти під постійними обстрілами.

Цілий день потерпає від масованих російських обстрілів Лисичанськ. Кількість жертв встановити наразі неможливо.

«Українські захисники не знаходяться в оточенні, більш того - наносять суттєвих втрат ворогу. Лікарні та морги на окупованих територіях переповнені рашистами. Пропагандистські новини про якісь «ультиматуми» – маячня», – зазначив Гайдай.

Як повідомляв Генштаб ЗСУ, на Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по підрозділах наших військ. Завдали авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Устинівка та Лисичанськ.

Артилерійські обстріли цивільної інфраструктури зафіксовано неподалік Лисичанська, Гірського та Устинівки. Тривають бойові дії за контроль над Сєвєродонецьк.

Раніше стало відомо, що Збройні сили України втратили контроль над селищем міського типу Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька.