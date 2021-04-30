У Слов’янську відкрили почесне консульство Латвії

Почесне консульство також буде служити інформаційним пунктом, який надає можливість отримати інформацію про освітній, туристичний та економічний потенціал Латвії

Латвія хоче розвивати відносини з Донецькою областю в галузі освіти, економіки та інших галузях

У місті Слов’янськ Донецької області відкрилося почесне консульство Латвії. Відкриття консульства є ознакою підтримки Латвією територіальної цілісності України. Про це повідомляє пресслужба Посольства Латвії в Україні.

«30 квітня 2021 року голова комітету закордонних справ Сейму Ріхардс Колс відкрив почесне консульство Латвії у місті Слов'янськ Донецької області. Почесним консулом Латвії призначений Олександр Павенко», – йдеться у повідомленні.

Колс зазначив, що Латвія хоче розвивати відносини з Донецькою областю в галузі освіти, економіки та інших галузях.

За його словами, почесне консульство також буде служити інформаційним пунктом, який надає можливість отримати інформацію про освітній, туристичний та економічний потенціал Латвії та можливості співпраці з Донецькою областю.

Тим часом, посольство США звернулося до американців, які знаходяться в РФ і термін їх візи закінчується. Громадян Америки закликають покинути країну до 15 червня.