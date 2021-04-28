Зеленський звільнив одного із найефективніших українських послів

а дипломатичній службі з березня 1995 року

Щерба н а дипломатичній службі з березня 1995 року

Олександр Щерба н а дипломатичній службі з березня 1995 року

Щерба очолював посольство в Австрії понад шість років

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Щербу з посади посла України в Австрії. Про це йдеться в тексті указу від 28 квітня №176/2021, опублікованому на сайті Офісу президента.

«Звільнити Щербу Олександра Васильовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Австрія», - сказано в указі.

Варто підкреслити, що Щерба був призначений послом в Австрії понад шість років тому – 17 листопада 2014 року.

Зараз на сторінці Олександра Щерби у фейсбуці люди дякують дипломату за його роботу.

Іншими указами Зеленський призначив послом у Ірландії Ларису Герасько, а теперішнього посла у Франції Вадима Омельченка - послом у Монако за сумісництвом.

Варто зазначити, що Олександр Щерба був одним із найефективніших українських послів усі ці роки та зробив чимало для зміцнення відносин між Києвом та Віднем. Нещодавно він розповів, як уряд Австрії вирішив виділити Україні €1,5 млн для гуманітарних проєктів на Донбасі.

На початку квітня Щерба висловив обурення через використання австрійською газетою Der Standard терміну «громадянська війна» для опису конфлікту на Донбасі.