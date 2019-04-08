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    Думки вголос

    Команді Порошенка було потрібно зняти свій серіал про загрози, які несуть популісти

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Команді Порошенка було потрібно зняти свій серіал про загрози, які несуть популісти

    Якщо серіал здатний так сильно впливати на людей, то не скаржитися треба, а користуватися цим

    Мовою оригіналу

    В последнее время стараюсь поменьше заходить в Фейсбук. У многих в связи с выборами развился настоящий психоз. Слишком много злости. И главное - абсолютно бессмысленной. Что толку от взаимных оскорблений? Разве кого-то можно в чем-то переубедить, выливая ему в комменты ушат говнища?

    Как только не ругают избирателей Зеленского. А смысл? От ругани люди становятся только упрямее и злее. Гораздо полезнее и прагматичнее разобраться в причинах, которые побуждают народ массово поддерживать Зеленского. Но этой простой истины никто так и не понял.

    Допустим, все дело в телевизоре. Ну ок. Да, люди смотрят сериалы. Это данность. Такова человеческая природа. И сколько обывателя не ругай, он все равно будет смотреть ящик не только в Украине, но и по всему миру.

    Команда Зеленского, зная об этом, использовала эту ситуацию. Подошла к вопросу креативно, и придумала сначала киношный образ политика, а затем перенесла его в реальную жизнь. Вместо того, чтобы бороться с действительностью, у Зеленского придумали, как обернуть ее в свою пользу и «хакнуть» обывателя, не восприимчивого к традиционной политической джинсе. Ключ к сердцам зрителей подобрали через киношку.

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    Мог ли президент Порошенко подойти к вопросу столь же креативно? А почему нет? Если мир устроен так, что многие люди думают сериалами, то нужно и исходить из этого и действовать соответствующе, вместо того, чтобы обиженно ворчать про «неблагодарный народ».

    Владимир Зеленский использовал для внедрения собственного позитивного образа в сердца людей сериал «Слуга народа». Сериал, кстати, получился достаточно успешным - даже Netflix его несколько лет назад купил, а такое бывает с украинским кинопродуктом нечасто. А мог ли штаб Порошенко, наблюдая за этим успехом, пойти аналогичным путём? Вполне мог, если бы хватило ума и фантазии.

    Порошенко - миллиардер. Денег у него точно больше, чем у Зеленского, и не меньше чем у Коломойского. Телеканалы тоже имеются. Да ещё целый Минстець в придачу. В чем проблема? Если Зеленский снял сериал, чтобы давить на эмоции, снимите свой сериал ему в ответ. Своего рода «Антислугу». И покажите в нем, что бывает, когда к власти в стране приходят популисты.

    Ведь идея же лежит на поверхности, и напрягаться особенно не нужно. Снимите бодрый сериальчик о том, как в стране появляется молодой и яркий политик-популист из народа, который быстро набирает популярность, люди выбирают его президентом, особенно не интересуясь программой, после чего выясняется, что человек не понимает, как управлять государством. Начинается хаос, гиперинфляция, беспорядки и прочая Венесуэла.

    Какую агитку можно было бы снять, если бы подошли со смекалкой! Очереди, дефицит, талоны! Домохозяйки перед телеками усирались бы со страху.

    Например, жалостливый диалог в очереди за мылом: «Я голосовала за него, потому что он обещал снизить цену на газ в три раза. А теперь у меня вообще нет газа. Поставили буржуйку, дровами топлю»

    Или такая сцена: президент приказывает печатать больше денег, чтобы поднять всем пенсии, после чего опять начинают ходить купоны, как в 1994 году. Наших людей пугать-то особо не нужно. Все ещё помнят как это было.

    Не пожалели бы средств - сериал получился бы не хуже «Слуги». Если бы качественно отсняли сцены уличных беспорядков, пригласили пару звездных актеров из-за рубежа, не поскупились на сценаристов и промо - народу бы точно зашло. Еще наверняка и окупили бы вложения. В Беларусь и Казахстан точно получилось бы продать права, там такое с руками оторвут.

    Если сериал способен так сильно влиять на умы, то не жаловаться надо, а пользоваться этим. Впрочем, теперь все равно уже поздно. Время упущено. Вместо креатива в штабе Порошенко выбрали самый тупой и бесхитростный путь - обзывать оппонентов зрадофилами и идиотами. А теперь выясняется, что это почему-то не сработало. Надо же, кто бы мог подумать!

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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