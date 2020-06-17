У Службі зайнятості розповіли, як підтримують безробітних під час карантину



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Безробіття у Києві за рік зросло майже утричі

Протягом карантину запроваджено низку законодавчих змін, які значно спростили умови реєстрації в службі зайнятості та отримання допомоги по безробіттю

У Державному центрі зайнятості під час карантину значно спростили умови реєстрації та отримання допомоги по безробіттю. Окрім того, був підвищений розмір допомоги по безробіттю та призначена допомога по частковому безробіттю для власників малого та середнього бізнесу. Про це повідомили у відповідь на запит УНН в Державному центрі зайнятості.

«Протягом карантину запроваджено низку законодавчих змін, які значно спростили умови реєстрації в службі зайнятості та отримання допомоги по безробіттю на цей період. По-перше, забезпечено можливість подання заяв про надання статусу безробітного та допомоги по безробіттю дистанційно, тобто на електронну пошту або через скриньку для кореспонденції центру зайнятості, де людині зручно обслуговуватися», - йдеться у відповіді на запит.

Вказано, що зареєструватися як безробітний та оформити допомогу віднедавна можна також через онлайн-портал державних послуг «Дія».

«По-друге, підвищено з 650 до 1000 грн мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період карантину та протягом 30 днів після його завершення. По-третє, зареєстрованим у службі зайнятості безробітним допомога по безробіттю призначається з першого дня набуття статусу, навіть тим, хто був звільнений у період карантину, починаючи з 12 березня, за власним бажанням (до карантину звільненим за власним бажанням допомога виплачувалася з 91 дня набуття статусу). По-четверте, роботодавці з числа суб’єктів малого та середнього бізнесу, які зупинили чи скоротили свою діяльність у зв’язку з карантином, можуть отримати допомогу по частковому безробіттю на період карантину. Цей механізм запроваджено задля збереження робочих місць і зменшення безробіття», - вказано у відповіді на запит.

Повідомляється, що допомогу можуть отримати як підприємці, які мають найманих працівників, так і фізичні особи-підприємці, які не мають найманих працівників. Щоб оформити допомогу можна звернувшись до центру зайнятості того населеного пункту, у якому відбувається сплата ЄСВ, упродовж 90 днів з моменту зупинення чи скорочення діяльності та подати пакет необхідних для отримання допомоги документів. Однак, для цього повинна здійснюватись сплата ЄСВ за шість місяців, які передували зупиненню чи скороченню діяльності. Така допомога не оподатковується.

Нагадаємо, безробіття у Києві за рік зросло майже утричі.

До відома, українцям, які втратили роботу і перебували на обліку у Центрі зайнятості, можна звертатися до органу соцзахисту населення, щоб отримати субсидію.

Зазначимо, в ООН вважають, що в Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

Раніше Центр зайнятості дав роз'яснення, які категорії безробітних мають право на виплати.

Отже, право на отримання грошової допомоги з безробіття мають особи, які припинили трудові відносини, не навчаються на денній формі, не набули пенсійного віку та мають страховий стаж. Це, зокрема, стосується осіб, яким виповнилося 35 років. Всі інші категорії не мають права на отримання статусу безробітного, відповідно, й не мають права на допомогу з безробіття.