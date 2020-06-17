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    Київ та ще 10 областей не готові до пом’якшення карантину, – МОЗ

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    <span>Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині &ndash; 155, Закарпатті&nbsp;&ndash; 82 та на Буковині &ndash; 69</span> - Київ та ще 10 областей не готові до пом’якшення карантину, – МОЗ
    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині – 155, Закарпатті – 82 та на Буковині – 69
    Фото: pixabay.com

    Всі ці регіони мають більше 12 хворих Covid-19 на 100 тис. населення

    Київ і ще 10 областей не готові до послаблення карантину через перевищений показник захворюваності коронавірусом

    Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

    Крім столиці, вимогам МОЗ не відповідають Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області. Всі ці регіони мають більше 12 хворих Covid-19 на 100 тис. населення:

    • Київ – 15,03;
    • Вінницька область – 19,95;
    • Волинська область – 32,97;
    • Житомирська область – 14,41;
    • Закарпатська область – 28,82;
    • Івано-Франківська область – 16,60;
    • Львівська область – 37,36;
    • Рівненська область – 32,71;
    • Тернопільська область – 17,98;
    • Чернівецька область – 36,06;
    • Чернігівська область – 12,12.

    Як повідомлялось, станом на ранок 17 квітня підтверджено 33 234 випадки Covid-19, з них 14 943 одужали, 943 померли.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      32476
    • Хворіють
      17036
    • Одужали
      14528
    • Померли
      912

    Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 758 випадків.

    Київ Волинська область Чернівецька область карантин населення коронавірус
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