Київ та ще 10 областей не готові до пом’якшення карантину, – МОЗ



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Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині – 155, Закарпатті – 82 та на Буковині – 69 Фото: pixabay.com

Всі ці регіони мають більше 12 хворих Covid-19 на 100 тис. населення

Київ і ще 10 областей не готові до послаблення карантину через перевищений показник захворюваності коронавірусом

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Крім столиці, вимогам МОЗ не відповідають Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області. Всі ці регіони мають більше 12 хворих Covid-19 на 100 тис. населення:

Київ – 15,03;

Вінницька область – 19,95;

Волинська область – 32,97;

Житомирська область – 14,41;

Закарпатська область – 28,82;

Івано-Франківська область – 16,60;

Львівська область – 37,36;

Рівненська область – 32,71;

Тернопільська область – 17,98;

Чернівецька область – 36,06;

Чернігівська область – 12,12.

Як повідомлялось, станом на ранок 17 квітня підтверджено 33 234 випадки Covid-19, з них 14 943 одужали, 943 померли.

Коронавірус в Україні

Всього 32476

Хворіють 17036

Одужали 14528

Померли 912

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Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 758 випадків.