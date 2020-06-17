Київ та ще 10 областей не готові до пом’якшення карантину, – МОЗ
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині – 155, Закарпатті – 82 та на Буковині – 69
Фото: pixabay.com
Всі ці регіони мають більше 12 хворих Covid-19 на 100 тис. населення
Київ і ще 10 областей не готові до послаблення карантину через перевищений показник захворюваності коронавірусом
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Крім столиці, вимогам МОЗ не відповідають Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області. Всі ці регіони мають більше 12 хворих Covid-19 на 100 тис. населення:
- Київ – 15,03;
- Вінницька область – 19,95;
- Волинська область – 32,97;
- Житомирська область – 14,41;
- Закарпатська область – 28,82;
- Івано-Франківська область – 16,60;
- Львівська область – 37,36;
- Рівненська область – 32,71;
- Тернопільська область – 17,98;
- Чернівецька область – 36,06;
- Чернігівська область – 12,12.
Як повідомлялось, станом на ранок 17 квітня підтверджено 33 234 випадки Covid-19, з них 14 943 одужали, 943 померли.
Коронавірус в Україні
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Всього32476
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Хворіють17036
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Одужали14528
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Померли912
Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 758 випадків.